Украинский оборонный завод уничтожили под Николаевом «Русская весна»: ВС РФ нанесли ракетный удар по оборонному заводу «Зоря-Машпроект» под Николаевом

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска уничтожили оборонный завод «Зоря — Машпроект» в Николаевской области. По его информации, ВС России нанесли по предприятию удар ракетами «Калибр». Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Как отмечает «РВ», подконтрольные Киеву власти признали, что в результате попадания боеприпасов и их обломков ночью под Николаевом был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры. По данным канала, научно-производственный комплекс «Зоря — Машпроект» в Ингульском районе выпускал

газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». ВСУ также использовали цеха предприятия для размещения своей военной техники.

В апреле российская армия нанесла удар по цехам предприятия в Харьковской области, в которых ремонтировали украинские реактивные беспилотники «Стриж». Кроме того, там же проводились испытания этих БПЛА, сообщало Минобороны РФ. Перед этим, в феврале, официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков также докладывал об уничтожении цехов авиационного завода в Харькове, в которых осуществлялась модернизация дронов и барражирующих боеприпасов.