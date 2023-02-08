МО России подтвердило уничтожение завода по производству БПЛА на Украине

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, где модернизировали дроны, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

В городе Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, — говорится в сообщении.

8 февраля военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении завода по производству и обслуживанию беспилотников в Харькове. О поражении промышленного объекта он написал в своем Telegram-канале и прикрепил соответствующий снимок.

7 февраля Конашенков также заявил, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери украинской армии на участках составили более 190 человек личного состава. Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении огнем артиллерии ВС РФ ликвидировано 50 украинских военнослужащих.