В Харькове ВС РФ разнесли цеха предприятия, в которых чинили БПЛА «Стриж»

Фото: Министерство обороны РФ

В Харькове Вооруженные силы России поразили цеха предприятия, в которых чинили БПЛА «Стриж», сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, там осуществлялся не только ремонт, но и испытания реактивных беспилотников.

В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — говорится в сообщении.

Кроме того, что в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях были нанесены поражения подразделениям ВСУ, а также уничтожены огневая мобильная группа и диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили более 175 бойцов, а также боевая бронированная машина, два пикапа, пять автомобилей, а также гаубица Д-20.

ВС России нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. Кроме того, средствами ПВО в течение суток была перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В Луганской Народной Республике и Херсонской области уничтожили девять БПЛА.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. По его словам, в скором времени можно ожидать серьезных изменений на передовой.