«Кинжал» выиграл дуэль с ЗРК Patriot: новости СВО на утро 17 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американский зенитный ракетный комплект (ЗРК) Patriot в Киеве использовал весь боезапас из 32 зарядов, пытаясь сбить одну российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом российская ракета уничтожила сердце комплекса — РЛС и пункт управления, после чего он стал бесполезен, рассказал он. По «Кинжалу» выпустили ракеты из восьми пусковых установок, но несмотря на такую плотность огня, расчет Patriot промахнулся.

Американская ЗРК Patriot в Киеве была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими войсками, рассказал телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника. По его словам, Вашингтон пока только оценивает размер нанесенного ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести данную единицу из эксплуатации либо отремонтировать ее усилиями украинской стороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Шойгу отметил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем». Он также добавил, что Киев «все время ошибается» с типом ракет, «потому и не попадают».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель МиГ-31К, укомплектованный гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью зачистили «гнездо» ВСУ в Артемовске. Он добавил, что украинские военные контролируют последний дом в городе. Всего за день российским силам удалось продвинуться еще на 200 метров. Под контролем противника в Артемовске находится 1,46 квадратных километра, подчеркнул Пригожин.

На освобождение Артемовска Вооруженными силами России на Украине потребуется еще около недели, считает политолог старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин. Он отметил, что семь дней потребуется при условии, если ситуация с продвижением российских штурмовых групп не изменится. Политолог рассказал, что боевые действия ведутся в районе Клещеевки, где ВС РФ смогли взять под контроль высоту, за которую шли ожесточенные бои.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении российские комплексы ПВО уничтожили пять ракет производства США. Успешные действия продемонстрировали расчеты комплексов С-300 и «Бук». Ими были сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS, пояснил Гордеев.

Офицер добавил, что российская воздушная разведка выявила мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пикапах около Водяного. Один из них накрыли из самоходных артиллерийских установок «Акация». Расчеты орудий «Гиацинт» ликвидировали пикап с бойцами ВСУ в районе населенного пункта Каменское на Запорожском направлении, уточнил Гордеев.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Самоходная артиллерийская установка «Акация»

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Так противнику доставили листовки с призывом сдаться, сохранив свои жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что впоследствии это сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие.

Бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении. Видео работы российских военных опубликовало РИА Новости. На кадрах записи видно, как российские бойцы из минометов, гранатометов и пулеметов атаковали позиции ВСУ. На месте были уничтожены несколько украинских солдат. Кроме того, во время налета удалось ликвидировать запас боекомплекта и одно из орудий противника.

Израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми сообщил, что на востоке Польши зафиксировали скачки радиации в воздухе. Речь идет о городе Люблин. Там 15 мая измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута — в 6-7 раз. Кедми напомнил, что висмут является продуктом распада обедненного урана, который используют в боеприпасах. В Польше предполагают, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области, где утром 14 мая российским ударом уничтожили 649-й авиационный склад Украины.

Американский журналист Клейтон Моррис считает, что британские инструкторы проводят для ВСУ уроки убийства, обучая украинских солдат применять танковые снаряды с обедненным ураном. Такой боеприпас попал в кадр видео Минобороны Великобритании с занятий по освоению солдатами ВСУ управления танками Challenger 2.

Политика Запада на Украине не ведет ни к чему хорошему, уверен немецкий политолог Йоханнес Варвик. По его мнению, действия западных стран не помогают урегулировать конфликт. Политолог назвал главным ключом к разрешению ситуации на Украине «горькое осознание» со стороны Запада того факта, что Киев в некотором смысле действительно находится в сфере влияния Москвы.

Фото: Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опасается отдавать команду к началу контрнаступления по причине усталости граждан страны и ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар. Он также отметил, что конфликт на Украине является «вопросом номер один» для стран Запада. Он также указал, что с помощью деловых поездок глава украинского государства «укрепляет долгосрочную поддержку Запада».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает оружия, чтобы начать контрнаступление. Он объяснил поездку Владимира Зеленского в Европу необходимостью пополнить арсеналы западными вооружениями. Жовква не стал пояснять, удалось ли президенту решить задачу. При этом он объяснил, что Киев хочет добиться того, чтобы контрнаступление прошло как можно успешнее.

Частые заявления о скором наступлении ВСУ являются хитростью, призванной дезориентировать российскую армию, отметил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он также заявил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян. При этом он отказался подтверждать или опровергать, входил ли в этот список писатель Захар Прилепин. Украина уже многих достала, в том числе публичных и медийных личностей, сказал Буданов. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дyгина.

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