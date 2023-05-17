Стало известно о скачках радиации в Польше после ударов России по Украине Яков Кедми сообщил о скачках радиации в Польше после ударов РФ по Украине

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми сообщил, что на востоке Польши зафиксировали скачки радиации в воздухе. Речь идет о городе Люблин, уточнил он в Telegram.

По данным эксперта, 15 мая в административном центре польского воеводства, на востоке граничащего с Украиной, измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута — в 6-7 раз. Кедми напомнил, что висмут является продуктом распада обедненного урана, который используют в боеприпасах.

По словам политолога, в Польше предполагают, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области Украины, где утром 14 мая российским ударом уничтожили 649-й авиационный склад.

Российские ученые прежде объяснили образование канцерогенного облака взрывом снарядов с обедненным ураном. При этом власти региональной администрации выпустили заявление, в котором утверждалось, что радиационной опасности для населения Хмельницкой области нет.

Ранее в соцсетях публиковали кадры мощного ракетного удара по военным объектам украинской армии в городе Хмельницком. В украинских Telegram-каналах сообщалось, что удар был нанесен по заводу «Катион», где могли быть боеприпасы. Мэр города Александр Симчишин подтвердил удар по промышленному предприятию, но не уточнил, по какому.