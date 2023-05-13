Появилось видео масштабного взрыва в Хмельницком

Фото: t.me/vorposte

В соцсетях публикуют кадры мощного ракетного удара по военным объектам украинской армии в городе Хмельницком, в украинских Telegram-каналах сообщалось, что удар был нанесен по заводу «Катион», где могли быть боеприпасы. Мэр города Александр Симчишин подтвердил удар по промышленному предприятию, но не уточнил, по какому.

Министерство энергетики Украины 13 мая сообщило об ударе по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области. Ведомство уточнило, что в некоторых областях частично отсутствует свет. Без электроснабжения остались жители Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В соответствии с данными, представленными на онлайн-карте, в 03:19 сигнал тревоги оставался активен в Киеве, а также в Киевской, Винницкой и Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что Луганск был обстрелян ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

После обстрела со стороны ВСУ 12 мая на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».