В США рассказали, чем обернутся для Киева британские «уроки убийства» Ведущий из США Моррис назвал обучение британцами танкистов ВСУ уроками убийства

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News заявил, что британские инструкторы проводят для ВСУ уроки убийства, обучая украинских солдат применять танковые снаряды с обедненным ураном. Такой боеприпас попал в кадр видео Минобороны Великобритании с занятий по освоению солдатами ВСУ управления танками Challenger 2.

Британская армия просто замечательная: «Собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — сыронизировал Моррис.

Он уточнил, что на видео попали украинские танкисты, стоящие вокруг стола, на котором разложены различные типы снарядов для танка. Для чего нужен тот или иной из них, объясняет бойцам британский инструктор.

Ранее израильский политолог Яков Кедми сообщил, что в Польши зафиксировали скачки радиации. Там зарегистрировали резкое повышение уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана, используемого в боеприпасах. В Польше предполагают, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области, где российским ударом уничтожен 649-й авиационный склад.