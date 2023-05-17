ПВО ВС РФ сбила американские ракеты на Южно-Донецком направлении Минобороны РФ: ПВО уничтожила в воздухе пять ракет на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении российские комплексы ПВО уничтожили пять ракет производства США. Успешные действия продемонстрировали расчеты комплексов С-300 и «Бук», рассказал он в беседе с РИА Новости.

На Южно-Донецком направлении средствами противовоздушной обороны группировки «Восток» отражены ракетные атаки противника. Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS, — пояснил Гордеев.

Офицер добавил, что российская воздушная разведка выявила мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пикапах около Водяного. Один из них накрыли из самоходных артиллерийских установок «Акация». Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации противника во Времевке.

Кроме того, расчеты орудий «Гиацинт» ликвидировали пикап с бойцами ВСУ в районе населенного пункта Каменское на Запорожском направлении. С помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь» там же подбиты две самоходные артиллерийские установки противника, уточнил офицер.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ. Также под ударом оказались местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Он уточнил, что все назначенные объекты были поражены.