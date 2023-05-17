Спецназ ВС РФ совершил налет на позиции ВСУ под Купянском Бойцы спецназа ЗВО совершили налет на позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налет на укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Видео работы российских военных опубликовало РИА Новости.

Минобороны РФ 16 мая сообщило, что на Купянском направлении противник за сутки потерял до 60 военнослужащих и четыре автомобиля.

На кадрах записи видно, как российские бойцы из минометов, гранатометов и пулеметов атаковали позиции ВСУ. На месте были уничтожены несколько украинских солдат. Кроме того, во время налета удалось ликвидировать запас боекомплекта и одно из орудий противника.

Также сообщалось, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ, а также западной техники. Он уточнил, что все назначенные объекты были поражены. По его словам, также за сутки ВС России пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках.