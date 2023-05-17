В Киеве совершили 32 попытки сбить российский «Кинжал» из ЗРК Patriot «Известия»: в Киеве Patriot пытался сбить российский «Кинжал» 32 ракетами и промахнулся

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американский зенитный ракетный комплект (ЗРК) Patriot использовал весь боезапас, пытаясь сбить одну российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом российская ракета уничтожила сердце комплекса, рассказал он «Известиям».

И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить «Кинжал», который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате «Кинжал» уничтожил сердце этого Patriot — РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен, — подчеркнул Леонков.

Он уточнил, что по «Кинжалу» выпустили ракеты из восьми пусковых установок. Несмотря на такую плотность огня, расчет Patriot промахнулся.

Другие собеседники издания указали на то, что кроме Patriot российские ракеты также уничтожили несколько позиций других зенитных систем противника.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Министр отметил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем». Он также добавил, что Киев «все время ошибается» с типом ракет, «потому и не попадает».