«Двойная игра»: в Норвегии вывели Трампа на чистую воду с Patriot для Киева

«Двойная игра»: в Норвегии вывели Трампа на чистую воду с Patriot для Киева Steigan: Трамп пообещал Украине всего лишь боеприпасы к Patriot вместо самих ЗРК

Обещания американского лидера Дональда Трампа по поставкам ЗРК Patriot Украине касаются не самих комплексов, а лишь боеприпасов для них, передает норвежское издание Steigan. По словам авторов материала, президент США ведет некую двойную игру, когда делает подобные заявления.

Вы, возможно, думаете: «Это десять полноценных стартовых площадок для ракет, выгодное предложение!» Но — хотя это может показаться невероятным — видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра, — говорится в материале.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что военные позиции Вашингтона могут ослабнуть, если США передадут Украине боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Трамп должен осознавать, что поставки этих ракет ВСУ могут истощить американский арсенал. Соединенные Штаты израсходовали почти все запасы таких комплексов и Белый дом попросту не может создавать боеприпасы к ним «из воздуха», подчеркнул эксперт.