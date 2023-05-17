Во Франции рассказали об опасениях Зеленского из-за контрнаступления Le Figaro: Зеленский откладывает контрнаступление из-за опасения усталости украинцев и ВСУ

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается отдавать команду к началу контрнаступления по причине усталости граждан страны и ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар. Он также отметил, что конфликт на Украине является «вопросом номер один» для стран Запада.

Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта, — написал обозреватель.

Он также указал, что с помощью деловых поездок глава украинского государства «укрепляет долгосрочную поддержку Запада» и предоставляет серьезным посредникам возможность «не упустить свой шанс».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает оружия, чтобы начать контрнаступление. Он объяснил поездку Владимира Зеленского в Европу необходимостью пополнить арсеналы западными вооружениями.

Сам президент Украины сообщил, что Киеву требуется больше времени, чтобы начать контрнаступление и не потерять при этом много людей.