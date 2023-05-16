В офисе Зеленского объяснили задержку контрнаступления Офис Зеленского: Украине требуется больше оружия для начала контрнаступления

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает оружия, чтобы начать контрнаступление. В интервью телеканалу Sky News он объяснил поездку Владимира Зеленского в Европу необходимостью пополнить арсеналы западными вооружениями.

К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление, — рассказал Жовква.

Он не стал пояснять, удалось ли президенту решить задачу. При этом Жовква объяснил, что Киев хочет добиться того, чтобы контрнаступление прошло как можно успешнее.

Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины, — сказал он.

Зеленский ранее сообщил, что Киеву требуется больше времени, чтобы начать контрнаступление и не потерять при этом много людей.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что частые заявления о скором наступлении ВСУ являются хитростью, призванной дезориентировать российскую армию. При этом он похвалил оборонительные линии РФ, отметив, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону.