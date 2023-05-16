На Украине назвали хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ Глава ГУР Украины Буданов назвал хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Частые заявления о скором наступлении ВСУ являются хитростью, призванной дезориентировать российскую армию, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Он также похвалил российские оборонительные линии, сказав, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону.

Это приведет к тому, что Россия не будет понимать, что произошло, — сказал Буданов.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ откладывают контрнаступление из-за его сложности и высоких рисков. Он отметил, что эта операция станет серьезным испытанием для украинских войск.

Он добавил, что перед главкомом ВСУ Валерием Залужным стоят очень сложные задачи по координации и синхронизации действий подразделений ВСУ. По словам Хертлинга, тот понимает, что после того как бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, «отозвать их уже будет невозможно».

Ранее отставной офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что Киев откладывает контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения и серьезной нехватки живой силы.