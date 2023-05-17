Артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться Минобороны: российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так противнику доставили листовки с призывом сдаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни, — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что агитационные снаряды для БМ-21 — это снаряды, в которые вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружаются рулоны с листовками. В один снаряд помещается до тысячи листовок.

В каждом послании к противнику содержатся призывы добровольно сдаться. Впоследствии это сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие, рассказал собеседник агентства.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что офицера батальона морских пехотинцев ВСУ заподозрили в госизмене после того, как 227 его подчиненных попали в плен к российским военным. По версии следствия, он перешел на сторону РФ и уговорил командира подразделения сдаться.