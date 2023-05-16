ВСУ ударили по России запрещенным оружием: новости СВО на вечер 16 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ, а также западной техники в зоне СВО. В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты были поражены.

Также в Минобороны РФ рассказали, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Истребительная авиация ВКС России сбила Су-24 и Су-25 ВВС Украины в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр». Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, все снаряды, которые были запущены по Украине в ночь на 16 мая, были сбиты силами ПВО.

По словам полковника ВС РФ Сергея Зыбинского, Воздушно-космические силы России нанесли удары по позициям 14-й мотострелковой бригады ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. Он отметил, что также были обстреляны подразделения теробороны ВСУ.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские пограничники нанесли удар с территории Белгородской области по украинской вышке с системами радиоэлектронной борьбы и видеонаблюдения в Сумской области. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как прилетевший снаряд полностью уничтожает вышку.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что артиллерия ЧВК «Вагнер» точным ударом поразила мост через реку, который использовался ВСУ для переброски новых частей. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что российские силы усилили свои фланги в Артемовске. По его словам, «музыканты» продолжают движение вперед.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, который подтвердил, что ЧВК «Вагнер» активно продвигается в Артемовске. Он подчеркнул, что «музыканты» берут территории города под свой контроль.

При этом боец ЧВК «Вагнер», участвующий в сражениях в Артемовске, заявил, что украинские военные перебросили в Артемовск наиболее боеспособные подразделения. По его словам, силам ВСУ по-прежнему удается давать качественный отпор российским военнослужащим.

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные сбросили фосфорные бомбы на села Старый Хутор и Нижние Мельницы Белгородской области. По информации канала, всего было запущено не менее 12 боеприпасов. ВСУ могли вести обстрел из РСЗО «Град». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль решительно осуждает применение украинскими военными запрещенных фосфорных бомб при обстреле российских территорий. Он добавил, что военная операция на Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов регионов РФ.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ обстреляли Старый Хутор не бомбами с белым фосфором, а обычными зажигательными снарядами из установок РСЗО «Град». Он отметил, что оба вида боеприпасов условно относятся к оружию массового поражения.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленской области на территории санатория МВД был обнаружен беспилотный летательный аппарат с двумя видеокамерами, аккумулятором и антенной. Позднее врио губернатора Смоленской области Василий Анохин опубликовал в соцсетях фото беспилотника, упавшего на территории санатория. По его словам, это гражданский дрон, который совершенно безопасен.

Фото: t.me/anohin67 Дрон, обнаруженный в Смоленской области на территории санатория МВД

Также SHOT сообщил, что в ночь на 16 мая дрон-камикадзе атаковал административное здание автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе Брянской области. По сведениям канала, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

По данным Telegram-канала Mash, в Курской области пятеро пограничников получили ранения во время атаки украинского беспилотника на здание погрануправления УФСБ по региону. Все они госпитализированы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что власти Украины рассчитывают получить от стран Запада до 50 F-16. Он подчеркнул, что в случае поступления истребителей украинские военные смогут сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба от обстрелов ВС России.

Как сообщило Государственное бюро расследований Украины, офицера батальона морских пехотинцев ВСУ подозревают в госизмене после того, как 227 его подчиненных попали в плен к российским военным. По версии следствия, офицер перешел на сторону РФ и уговорил командира подразделения сдаться.

Тем временем сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». На женщину заведено дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Рамафоса обсудил этот вопрос с обоими лидерами от лица стран Африки.

По словам политолога и африканиста Натальи Пискуновой, мирный план ЮАР по Украине является демонстрацией тренда на усиление способностей африканских стран. Она отметила, что впервые за много лет государство из Африки выступило с инициативой мирных переговоров. По ее мнению, ЮАР хочет превратиться в сильного международного политического игрока.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг считает, что ВСУ откладывают контрнаступление из-за его сложности и высоких рисков. Он отметил, что эта операция станет серьезным испытанием для украинских войск.

Политический обозреватель Энтони Грант написал в колонке для The New York Times, что Франция продолжит оказывать Украине помощь в ограниченных объемах с целью сохранения дипломатических отношений с Москвой и продолжения политики неконфронтации. Таким образом, по его словам, французский лидер Эммануэль Макрон «подмигнул» Кремлю. По мнению Гранта, Путин должен высоко оценить этот жест.

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