Африканист раскрыл цели мирного плана ЮАР по Украине Политолог Пискунова: мирный план ЮАР по Украине — тренд на усиление способностей Африки

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Мирный план ЮАР по Украине является демонстрацией тренда на усиление способностей африканских стран, рассказала NEWS.ru политолог и африканист Наталья Пискунова. По ее словам, впервые за много лет страна из Африки вышла с самостоятельной инициативой мирных переговоров. Она отметила, что ЮАР таким образом хочет выступить сильным международным политическим игроком.

Любая такая инициатива будет сейчас интересна, насколько она будет эффективна — другой вопрос. Я ждала, что может будет такая инициатива от Египта, который очень активно взаимодействует со всеми странами, но оказалась неожиданно ЮАР. Посмотрим, насколько они подключат еще и Африканский союз. Последние 10–15 лет это эффективный региональный медиатор. Мы видим глобальный тренд усиления роли Африки не только в экономике, но и в политике. Африка — это сейчас не только долги, бедности и болезни, — считает Пискунова.

Ранее лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Он уточнил, что договорился с главами двух стран начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами из Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

Африканист Ирина Филатова отметила, что у лидеров африканских стран не хватить политического веса, чтобы примирить Россию и Украину. По ее словам, такая миссия под силу только Китаю.