В ФРГ рассказали о провале стратегии Запада на Украине Немецкий политолог Варвик: стратегия Запада на Украине не привела к успеху

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Политика Запада на Украине не ведет ни к чему хорошему, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine. По его мнению, действия западных стран не помогают урегулировать конфликт.

Учитывая серьезные разрушения, огромные потери и все еще значительный потенциал эскалации наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех, — подчеркнул Варвик.

Он указал на то, что Запад перешел красные линии, обозначенные Россией, еще до начала украинского конфликта. Уже тогда западные лидеры отказались достигать «трезвого баланса интересов».

Варвик назвал главным ключом к разрешению ситуации на Украине «горькое осознание» со стороны Запада того факта, что Киев в некотором смысле действительно находится в сфере влияния Москвы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и НАТО, используя Украину, дестабилизируют ситуацию в мире. Так он прокомментировал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Спикер ГД отметил, что НАТО, как декларировалось, создавался в оборонительных целях, однако на деле блок оказался волком в овечьей шкуре.