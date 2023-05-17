Пригожин заявил, что Шойгу находится в Артемовске

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на протяжении недели находится в Артемовске. Так предприниматель ответил на вопрос журналистов о том, принял ли глава ведомства его приглашение посетить охваченный боями город. Минобороны России информацию не комментировало.

Странный вопрос, я думал, что это общеизвестная информация. Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения, — говорится в сообщении.

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил, что украинские военные перебросили в Артемовск наиболее боеспособные подразделения. По его словам, силам ВСУ по-прежнему удается давать качественный отпор.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что российские силы также усилили свои фланги в Артемовске. По его словам, ситуация в городе остается напряженной. Пушилин добавил, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед.

Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин ранее заявил, что на освобождение Артемовска Вооруженными силами России в рамках специальной военной операции на Украине потребуется еще около недели. Он отметил, что семь дней потребуется при условии, если ситуация с продвижение российских штурмовых групп не изменится.