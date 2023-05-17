На Украине потребовали извинений за сравнение турне Зеленского с шапито Посол Украины Омельченко потребовал от Парижа извинений за сравнение турне Зеленского с цирком

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский на встрече с Урсулой фон дер Ляйен

Украинский посол в Париже Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала за шутку о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает украинское издание «Европейская правда». В эфире RTL ведущие сравнили турне главы государства с гастролями цирка.

Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни, — сказал Омельченко.

Дипломат подчеркнул, что случившееся является проявлением отсутствия эмпатии и ответственности.

Ведущая телеканала RTL в эфире заявила, что Зеленский посетил Елисейский дворец «со своим шапито», после этого в эфире показали анонс «турне цирка президента Украины по Европе».

17 мая обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар выразил мнение, что Зеленский опасается отдавать команду к началу контрнаступления по причине усталости граждан страны и ВСУ. Он также отметил, что конфликт на Украине является «вопросом номер один» для стран Запада.