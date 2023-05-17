МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве РИА Новости: МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Киеве российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, ВС РФ нанесли удар из воздушной засады.

Фактически за счет скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады, — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что украинские боевые расчеты ничего не могли предпринять для защиты ЗРК, поскольку скоростные характеристики «Кинжалов» позволяют им достигать объектов за считанные минуты. Он отметил, что такие цели, как ЗРК, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источник, что американская ЗРК Patriot в Киеве была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими войсками. По словам собеседника телеканала, Вашингтон пока только оценивает размер нанесенного ущерба.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 мая заявил, что российские силы ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.