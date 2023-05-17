Лавров предрек Украине страшную участь из-за решения США Лавров: США бросят Украину, когда она станет им не нужна

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Кризис на Украине может завершиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Царьграду». Он подчеркнул, что страны Запада продолжают нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию. По словам Лаврова, Запад намерен постоянно «повышать ставки» с целью продолжения украинского конфликта, о чем говорят поставки Киеву дальнобойных ракет и самолетов.

США бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны. Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать, — сказал министр.

Он также напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что «европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем „концерте“ для „уже истощенной и обезоруженной“ Российской Федерации».

Это отражает только одно: они хотят продолжения этого конфликта, постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Англичане передали дальнобойное оружие, некоторые страны передают бывшие советские и обещают современные американские самолеты. Наверное, они не наивные люди, — указал дипломат.

По словам Лаврова, Запад говорит, что защищает режим, который убивает русских людей, русскую культуру и русский мир в любом его проявлении и физически уничтожает русских людей, которые являлись его гражданами. Он также напомнил о словах советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который заявил, что Украина захватит Крым, Донбасс и все русское там изничтожит.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Он добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения боевых действий.