Кризис на Украине может завершиться тем, что США бросят нынешнее руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Царьграду». Он подчеркнул, что страны Запада продолжают нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию. По словам Лаврова, Запад намерен постоянно «повышать ставки» с целью продолжения украинского конфликта, о чем говорят поставки Киеву дальнобойных ракет и самолетов.
США бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны. Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать, — сказал министр.
Он также напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что «европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем „концерте“ для „уже истощенной и обезоруженной“ Российской Федерации».
Это отражает только одно: они хотят продолжения этого конфликта, постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Англичане передали дальнобойное оружие, некоторые страны передают бывшие советские и обещают современные американские самолеты. Наверное, они не наивные люди, — указал дипломат.
По словам Лаврова, Запад говорит, что защищает режим, который убивает русских людей, русскую культуру и русский мир в любом его проявлении и физически уничтожает русских людей, которые являлись его гражданами. Он также напомнил о словах советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который заявил, что Украина захватит Крым, Донбасс и все русское там изничтожит.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Он добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения боевых действий.