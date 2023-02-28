В США предположили, сколько продлится конфликт на Украине В Пентагоне допускают, что конфликт на Украине будет длиться еще три года

Фото: Министерство обороны Украины

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает РИА Новости. Он добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения боевых действий.

Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может — через два или три года, — сообщил Каль.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт вошел в стадию «логистической битвы на истощение». Глава НАТО заявил, что у стран Альянса истощаются запасы артиллерийских снарядов для поставок украинской армии. Столтенберг указал, что расход боеприпасов на Украине значительно превышает объемы их производства в западных странах.

По его словам, количество поставляемых снарядов не является устойчивым и сейчас это является наиболее острой потребностью ВСУ наряду с запчастями и обслуживанием тех вооружений, которые ранее уже были переданы Киеву.