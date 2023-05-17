В Артемовске уничтожены белорусские наемники ВСУ из батальона «Волат» «РВ»: в Артемовске уничтожены белорусские наемники ВСУ из батальона «Волат»

Фото: Министерство обороны Армении

В Артемовске ликвидирован отряд белорусских наемников из батальона «Волат», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Наемники участвовали в боестолкновениях на стороне Вооруженных сил Украины, но были разгромлены при попытке прорвать фронт на флангах.

Один боевик погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько белорусских наемников получили ранения, — говорится в сообщении.

По данным канала, были убиты Василий Парфенков (позывной Друг), Вадим Шатров (позывной Папик) и Василий Грудовик (позывной Атом). Также были ликвидированы командир батальона «Волат» Иван Марчук (Брест), а Сергей Дегтев (Клещ) и Ян Дюрбейко (Тромбли) взяты в плен.

17 мая в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск в результате наступления заняли более выгодный рубеж обороны Артемовска. Согласно информации ведомства, Вооруженные силы РФ также отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, а штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска.

По словам украинских военных, ситуация в Артемовске стала катастрофической, сейчас командиры ВСУ отправляют туда только добровольцев.