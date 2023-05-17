В США назвали цели, которые Россия уничтожила под Киевом Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом очень важные цели СВУ

Фото: Министерство обороны Украины

Мощные взрывы под Киевом во время ракетных ударов указывают на то, что силы РФ уничтожили очень важные цели ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что подобное оказалось возможно благодаря качественной работе российской разведки.

Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании, — сказал Макгрегор.

Он добавил, что почти все ракетные удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам нахождения вновь поступившего западного оружия — Storm Shadow и Patriot. По словам Макгрегора, поражая зенитные комплексы Украины, Россия старается ослабить ПВО противника и открыть небо для более активной работы своих ВВС.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти написал, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены ракетами «Кинжал» и «Калибр».

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot, а также нанесли удар по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.