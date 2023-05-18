ВС России уничтожили склад ВСУ под Купянском Российские военные уничтожили минометный расчет и склад ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные на Купянском направлении уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и минометный расчет. Около населенных пунктов Берестовое и Кисловка взорван склад с боеприпасами, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Артиллерийские расчеты огнем из реактивной системы залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожили минометный расчет в районе населенного пункта Синьковка. <...> Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили три разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия», — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что также на Купянском направлении действовала авиация. С воздуха были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады. Под удар попали и подразделения территориальной обороны, уточнил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении. На кадрах видеозаписи видно, как российские бойцы из минометов, гранатометов и пулеметов атаковали позиции ВСУ. На месте были уничтожены несколько украинских солдат. Кроме того, во время налета удалось ликвидировать запас боекомплекта и одно из орудий противника.