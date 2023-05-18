Российские войска ударили по складам иностранного вооружения и техники ВСУ Минобороны РФ сообщило об ударах по складам с иностранным вооружением и техникой ВСУ

Фото: МО РФ

Ночью российские войска нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам ВСУ, заявило Минобороны РФ. Все назначенные объекты были поражены.

Сегодня в течение ночи Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута, — заявили в Минобороны.

Значительные запасы вооружения и боеприпасов украинской армии были уничтожены, также в результате ударов удалось пресечь выдвижение резервов ВСУ в районы ведения боевых действий, добавили в МО РФ.

Также в районе Славянска в ДНР истребители ВКС сбили украинский самолет Су-24. Кроме того, средства ПВО в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников.

Ранее в оборонном ведомстве привели достоверно подтвержденные данные о том, что 16 мая в результате удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также «Кинжалами» поразили многофункциональную радиолокационную станцию производства США.