Лукашенко заявил, что Россия была согласна на невыгодный договор с Украиной

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Год назад Россия была готова заключить с Украиной договор на невыгодных для себя условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводятся на сайте главы республики, если бы сейчас российская сторона прочитала проект того соглашения, то «сошла бы сума».

Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало [украинскому президенту Владимиру Зеленскому], не то еще что-то — в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что российские парламентарии принимали непосредственного участие в переговорах с первого дня. Лукашенко рассказал, что сторонам предлагали сесть за стол переговоров, чтобы остановить вооруженный конфликт. По словам главы республики, проект того договора сейчас лежит у него на столе.

Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину, — заявил Лукашенко.

Он призвал, вместо того что обвинять Белоруссию в конфронтации, вернуться за стол переговоров. Но нужен новый проект договора, чтобы остановить конфликт, добавил он.

Ранее журналист The Guardian Саймон Тисдалл сделал прогноз, что Запад может заставить Украину возобновить переговоры с Россией осенью этого года. По мнению автора, партнеры Киева будут настаивать на заключении длительного перемирия.