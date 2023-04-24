В Британии рассказали, когда Запад начнет склонять Украину к переговорам The Guardian: уже осенью Запад начнет склонять Украину к переговорам

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Западные страны осенью могут заставить Украину пойти на переговоры с Россией, заявил британский журналист Саймон Тисдалл. В статье, опубликованной The Guardian, он назвав свой сценарий «наиболее вероятным исходом».

Осенью западные сторонники Киева начнут настаивать на заключенном путем переговоров прекращении огня или «длительном перемирии» в ожидании долгосрочного урегулирования, — подчеркнул Тисдалл.

По его мнению, в случае согласия Киева на переговоры с Москвой, ему придется смириться с утратой части территорий. Главным же итогом переговоров журналист назвал прекращение украинского конфликта.

Ранее США и Евросоюз подвергли критике попытку президента Франции Эммануэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве Китая. В Белом доме были раздражены тем, что он «занимается фрилансом» в деликатном вопросе дипломатии. В Европе считают, что мирная инициатива француза «ставит под угрозу единый фронт союзников».