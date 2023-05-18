В США не исключили заморозку украинского конфликта Politico: США готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине на десятилетия

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белом доме не исключают, что конфликт на Украине, возможно, будет заморожен, сообщает газета Politico. По информации издания, он может продлиться много лет или даже десятилетий, поскольку ни одна из сторон не собирается признавать поражение.

Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли он (конфликт. — NEWS.ru) выглядеть замороженным или оттаявшим, — приводит издание слова американского чиновника.

Как стало известно, администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгоcрочного замораживания, они включают в себя определение потенциaльных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Автор публикации подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «времени затягивать больше нет», поэтому ВСУ начнут контрнаступление до того, как Запад поставит авиацию. При этом он не стал отрицать, что современные самолеты помогли бы войскам. Зеленский добавил, что если Киеву не передадут истребители F-16, потери в украинской армии будут только расти.

Полковник в отставке Юрий Кнутов отмечал, что Россия наносит по противнику упреждающие артиллерийские и авиационные удары, не позволяя Киеву сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для наступления. По словам Кнутова, для пресечения попыток скопления живой силы и техники ВСУ войсками ВС РФ также применяются планирующие авиабомбы.