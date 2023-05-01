Полковник в отставке рассказал, как Россия срывает наступление Украины Полковник в отставке Кнутов: ВС России срывают наступление ВСУ упреждающими ударами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Вооруженные силы России наносят упреждающие артиллерийские и авиационные удары, мешая украинским войскам сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для наступления, рассказал URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, для пресечения попыток скопления живой силы и техники РФ также использует планирующие авиабомбы.

Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва. <...> Таким образом, эти упреждающие удары нужны для того, чтобы оттянуть начало наступления и, может быть, даже сорвать его, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что российская сторона обладает всем необходимым, чтобы встретить наступление достойно, отбить его и продвинуться вперед.

Ранее полковник запаса Роман Насонов заявил, что ВСУ не хватает различного рода обеспечения для наступления на Крым. По его словам, украинская армия обладает недостаточным количеством личного состава, техники и боеприпасов. Кроме того, добавил эксперт, наступление осложняется географией полуострова.