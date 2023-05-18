ВСУ обстреляли село в приграничном районе Гладков сообщил об обстреле села Дроновка со стороны ВСУ

Фото: МО РФ

Село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены сети газо- и электроснабжения, пострадавших нет.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Накануне, 17 мая, Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка. По информации канала, боевую машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью, после чего из танка был открыт огонь. Позже Гладков опроверг эту информацию. Он добавил, что в Валуйском районе есть признаки обстрела фосфорными снарядами, но необходимо подтверждение следственных органов.