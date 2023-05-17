Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области из танка

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившиеся в СМИ сообщения об обстреле региона Вооруженными силами Украины из танка. Он добавил, что в Валуйском районе есть признаки обстрела фосфорными снарядами, но необходимо подтверждение следственных органов.

На конкретный вопрос, была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком, отвечу конкретно: «Нет». Хотя очень многие СМИ [писали]. Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили — неправда. По поводу фосфорных бомб: следователи были на месте, есть определенные признаки, но для того чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому [когда] будет результат, то я обязательно сообщу, — заявил Гладков.

Telegram-канал Mash ранее 17 мая сообщил, что ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка. По информации канала, боевую машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью, после чего из танка был открыт огонь.

По информации канала, всего ВСУ выпустили 12 снарядов. В результате атаки никто не пострадал, в населенном пункте разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало информацию.