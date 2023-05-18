SHOT: 20 диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. Минобороны не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что диверсионно-разведывательная группа отступила.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации в 2022 году в России была пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп. В управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что всего с начала СВО были задержаны 20 человек и возбуждены 13 уголовных дел.

В частности, сотрудники свердловского управления ФСБ предотвратили диверсию на предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева рассказала, что местный житель планировал атаковать с помощью самодельных ракет оборонное предприятие и помешать выпуску военной продукции.

5 мая Telegram-канал Mash сообщил, что десятки украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область через приграничный Стародубский район. По данным канала, рядом с селом Демьянки их встретили российские военнослужащие, которые пресекли попытку вторжения.