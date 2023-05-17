Диверсант планировал атаковать Уралвагонзавод самодельными ракетами

Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»/ТАСС

Ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М на Уралвагонзаводе

Сотрудники свердловского управления ФСБ России предотвратили диверсию на предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что местный житель с помощью самодельных ракет планировал атаковать оборонное предприятие и помешать выпуску военной продукции.

При обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать Уралвагонзавод, — рассказала Казанцева.

По данным ФСБ, диверсант хотел запустить самодельные ракеты на территорию завода, чтобы вызвать панику среди сотрудников.

Ранее стало известно о поджоге самолета Су-24 на территории авиационного завода в Новосибирске. По информации Telegram-канала Baza, самолет сильно не пострадал, но на шасси полиция обнаружила следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Позже Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в поджоге самолета. Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 12 июля.