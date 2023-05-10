Baza: Су-24 подожгли на авиазаводе в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирске неизвестные пытались поджечь недействующий Су-24, который стоит на территории авиационного завода. По информации канала, самолет сильно не пострадал, но на шасси полиция обнаружила следы горения легковоспламеняющейся жидкости. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Baza пишет, что правоохранительные органы узнали о поджоге из соцсетей, где было опубликовано видео с горящим Су-34. По данным канала, после этого сотрудники полиции обошли территорию авиазавода и нашли самолет с признаками поджога.

В правительстве Новосибирской области эту информацию не подтвердили, сообщает портал NGS.RU. В региональном МЧС заявили, что не получили сообщений о поджоге или пожаре на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 7 мая в Новосибирске диверсанты подожгли релейный шкаф на перегоне Сибирская — Юность. Оборудование полностью выгорело, но на движении составов это никак не сказалось. На место оперативно прибыли экстренные службы и все потушили. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, в Челябинской области диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железнодорожном перегоне. Ночью злоумышленники подожгли два релейных шкафа. Минобороны России эту информацию также не комментировало.