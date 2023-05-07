Диверсанты устроили поджог на железной дороге под Челябинском SHOT: диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге под Челябинском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железнодорожном перегоне, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, ночью злоумышленники подожгли два релейных шкафа. На месте преступления обнаружили черную балаклаву.

По данным SHOT, возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод. Горели два релейных шкафа, которые были взломаны.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Нарушений в движении поездов из-за инцидента не было. Поджигателей разыскивают правоохранители.

Ранее SHOT сообщал, что в ночь на 7 мая релейный шкаф также подожгли в Новосибирске на перегоне Сибирская — Юность. Оборудование полностью выгорело, но на движении составов это никак не сказалось. На место оперативно прибыли экстренные службы и все потушили.

5 мая неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино в Санкт-Петербурге. При осмотре места обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри, также нашли бутылку с горючей жидкостью. Движение поездов нарушено не было. Диверсантов разыскивали, обстоятельства выяснялись.