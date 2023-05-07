В Новосибирске подожгли оборудование на железнодорожном перегоне SHOT: в Новосибирске подожгли оборудование на железнодорожном перегоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Новосибирске злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Сибирская — Юность. По информации канала, оборудование полностью выгорело, однако на движении это никак не сказалось.

SHOT сообщает, что инцидент произошел ночью, о возгорании релейного шкафа сообщил машинист, на место оперативно прибыли экстренные службы и потушили пламя.

По информации канала, полиция разыскивает поджигателей и устанавливает детали случившегося.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге на станции Кондакопшино злоумышленники подожгли релейный шкаф. По информации канала, при осмотре были обнаружены отогнутая дверь со следами копоти внутри, а также бутылка с воспламеняющейся жидкостью.

4 мая в Санкт-Петербурге на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги электрички встали из-за диверсии на путях. Злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Новая Деревня — Лахта.