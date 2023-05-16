ФСБ разгромила несколько групп диверсантов в двух областях с начала СВО ФСБ пресекла деятельность восьми групп диверсантов в Свердловской и Тюменской областях с начала СВО

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО были задержаны 20 человек и возбуждены 13 уголовных дел.

Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, — говорится в заявлении.

Члены ДРГ планировали уcтроить серию терактов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Рeчь идет об объектах критической инфраcтруктуры, ОПК, зданиях органов власти и военкоматов.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО. Он также добавил, что в результате действий Вооруженных сил РФ были сорваны две ротации украинских военных в Харьковской области и ЛНР.

Telegram-канал Mash 5 мая сообщил, что десятки украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область через приграничный Стародубский район. По данным Mash, рядом с селом Демьянки их встретили российские военнослужащие, которые пресекли попытку вторжения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.