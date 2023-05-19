В США указали на подготовку их Украиной к разочарованию Профессор Кац: Украина занижает ожидания от контрнаступления для скрытия будущего провала

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Профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в Киеве специально занижают важность своего возможного контрнаступления. Такими действиями на Украине готовят западных союзников к возможному провалу, сообщает Newsweek.

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко ранее заявила, что одно контрнаступление не может определить ход противостояния и призвала западные страны не давить на Киев.

Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это (контрнаступление. — NEWS.ru) будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал, — пояснил профессор.

Он уточнил, что специальное занижение важности контрнаступления ВСУ направлено на то, чтобы не вызывать у стран Запада необоснованных ожиданий. Тем самым будет обеспечена положительная реакция даже на незначительные «достижения» Украины на передовой, заключил Кац.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется «со дня на день». По его мнению, наступления не придется ждать «месяцы или недели». Украина собирается атаковать в разных точках, уточнил Порошенко.