Во Франции заявили, что Россия не должна выиграть на Украине Постпред Франции в ООН де Ривьер: России нельзя дать выиграть в украинском конфликте

Фото: Xinhua/Global Look Press

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Это может закончиться новой агрессией Москвы, отметил он на заседании Совбеза, сообщает РИА Новости.

Чего Россия ожидает? Что поставки оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю? А дальше что? Потом мы можем перейти еще к чему-то, к новой агрессии, — подчеркнул французский постпред.

Он добавил, что Москва «не может и не должна» победить в действующем конфликте, поскольку мир не может принять «нормализацию незаконного применения силы». Зависеть только от нее суверенитет и безопасность стран не должна, уточнил дипломат.

Ранее сообщалось, что ряд читателей французской газеты Le Figaro осудили в соцсетях правительство и страны Запада за организацию площадок для ремонта западной военной техники, предназначенной для ВСУ. Они также пожаловались на высокую стоимость помощи Украине. По мнению некоторых комментаторов, французские власти несправедливо распределили бюджетные средства, обделив граждан и направив помощь Киеву.