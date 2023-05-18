«Купаемся в золоте»: французы раскритиковали кабмин за помощь Киеву Ряд читателей Le Figaro пожаловались на дороговизну военной помощи Франции Зеленскому

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Танк Leclerc вооруженных сил Франции и машина Fuchs 2

Ряд читателей французской газеты Le Figaro осудили в соцсетях правительство и страны Запада за организацию площадок для ремонта западной военной техники, предназначенной для ВСУ. Они также пожаловались на высокую стоимость помощи Украине.

По мнению некоторых комментаторов, французские власти несправедливо распределили бюджетные средства, обделив граждан и направив помощь Киеву.

Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте! — написал пользователь Hugues Henri.

Другой комментатор отметил, что Франция «стоит на коленях», что дорого обойдется стране.

Ранее родственника первой леди Франции Брижит Макрон Жан-Батиста Тронье избили после интервью президента страны Эммануэля Макрона. Пострадавший получил множественные травмы. Восемь человек из группы нападавших задержали и поместили под стражу.

В течение нескольких месяцев Тронье опасался нападения противников пенсионной реформы. По словам отца пострадавшего, нападавшие регулярно участвовали в антиправительственных демонстрациях.

Протесты против пенсионной реформы проходят во Франции с начала года. Несмотря на это, 15 апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на два года. Теперь уйти на пенсию французы смогут только с 64 лет.