Макрон утвердил скандальную пенсионную реформу во Франции

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Протесты против пенсионной реформы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на фоне массовых протестов, сообщает в Twitter агентство AFP. Начиная с сегодняшнего дня во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет.

Президент республики Эммануэль Макрон обнародовал закон о пенсионной реформе, в том числе об отсрочке установленного законом пенсионного возраста до 64 лет, согласно субботнему Официальному журналу, после утверждения текста Конституционным советом, — говорится в сообщении AFP.

Начиная с января и по сегодняшний день во Франции проходят массовые протесты и забастовки из-за законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Ранее директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье предположил, что если на следующей неделе протесты французской общественности не стихнут, то есть вероятность отставки парламента. Он отметил, что текущая ситуация с демонстрантами развивается не по классической схеме.