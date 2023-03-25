Стало известно о возможной отставке правительства Франции Политолог Дюбье допустил отставку парламента Франции из-за пенсионной реформы

Фото: Telmo Pinto/Global Look Press

Париж, Франция: протестующие принимают участие во время столкновений

Нынешние протесты во Франции в связи с пенсионной реформой непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме, рассказал NEWS.ru директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье. Он считает, что если на следующей неделе протесты не стихнут, то есть вероятность отставки парламента.

Если на будущей неделе протесты не начнут стихать, то возможна отставка парламента. Уровень неприятия президента высок. Другое дело, что политическая сцена Франции сейчас раздроблена, никто из политиков не обладает возможностью собрать вокруг себя большинство избирателей, — сказал он.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Забастовки и протесты во Франции из-за реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. В связи с протестами Елисейский дворец сообщил о переносе визита во Францию короля Великобритании Карла III.