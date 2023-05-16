Родственника четы Макрон избили после интервью президента Франции Родственника четы Макрон Жан-Батиста Тронье избили после интервью президента Франции

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Брижит

Жан-Батиста Тронье, родственника первой леди Франции Брижит Макрон, избили после интервью президента страны Эммануэля Макрона, сообщает Courrier Picard. Тронье несколько месяцев опасался нападения противников пенсионной реформы.

В наш магазин в центре Амьена зашла дюжина человек. Жан-Батист вернулся в магазин, когда на него напали. Его били руками и ногами, — рассказал отец пострадавшего.

Тронье получил множественные травмы. Восемь человек из группы нападавших задержали и поместили под стражу.

Протесты против пенсионной реформы проходят во Франции с начала года. Несмотря на это, 15 апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на два года. Теперь уйти на пенсию французы смогут только с 64 лет.

Кроме того, во Франции прошли первомайские демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с полицией. В Париже участники протестов применили камни и «коктейли Молотова», а также крушили витрины банков и других предприятий. Для разгона митингующих стражи порядка использовали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

По данным МВД Франции, на демонстрациях 1 мая более 100 полицейских и жандармов получили ранения. По всей стране были задержаны более 500 митингующих.