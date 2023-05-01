Столкновения демонстрантов с полицией в Париже сняли на видео

Фото: Telmo Pinto/Global Look Press

Многотысячная первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией, в ходе которых митингующие применяли «коктейли Молотова». Силовики отвечали слезоточивым газом и разгоняли толпу резиновыми пулями. Полицейские также разгоняют манифестантов дубинками, а в сторону правоохранителей летят камни.

Видео ожесточенных стычек с силовиками появились в Сети. На кадрах показано, как демонстранты бросали в толпу полицейских «коктейли Молотова», в результате один из стражей порядка загорелся.

Протестующих пытаются разбить на группы. На улицах строят баррикады и жгут мусор, в центре Парижа много пожарных машин.

В Страсбурге протестующие сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона.

По оценкам властей, 1 мая по всей Франции на улицы могут выйти 500–650 тысяч человек, при этом на акции в Париже может собраться до 100 тысяч человек. Манифестации против пенсионной реформы организованы профсоюзами, которые грозились вывести на протесты до 1,5 миллиона человек по всей стране.

Несмотря на протесты, 15 апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на два года. Теперь уйти на пенсию французы смогут только с 64 лет.