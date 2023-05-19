Стало известно о потере всех боеприпасов украинским ЗРК Patriot MWM: украинский ЗРК Patriot потерял все ракеты при попытке сбить российский «Кинжал»

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot лишился всех боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на западные источники. По их данным, из ЗРК было напрасно выпущено 32 ракеты-перехватчика, стоимость которых составила почти $96 млн.

Минобороны России 16 мая сообщило, что российские вооруженные силы ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. В Пентагоне 18 мая заявили, что Patriot уже находится в рабочем состоянии.

Известно, что Украина располагает двумя ЗРК Patriot. Один из них Киеву передали США, второй — Германия и Нидерланды. СМИ пока не выяснили, какой из них попал под удар Москвы. Стоимость самого ЗРК оценивается в $1 млрд, а каждая его ракета — примерно в $3–4 млн.

Ранее стало известно, что поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх. По ее словам, США предоставили «некоторую помощь» Киеву в починке поврежденной системы.