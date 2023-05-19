В Запорожье нашли способ помешать контрнаступлению ВСУ Рогов: в Запорожской области приняли меры по снижению шансов Киева на контрнаступление

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Меры по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление приняли в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал руководитель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, последние недели российские войска наносят комплексные удары по позициям украинских войск.

Успешность проведения украинского контрнаступления с каждым днем снижается. Причина тому — нанесение массированных превентивных ударов по позициям боевиков Зеленского и укрепление нашей линии эшелонированной обороны, — пояснил Рогов.

Он добавил, что для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения и складов с оружием и боеприпасами россияне используют артиллерию, дроны и авиацию.

В настоящее время под контролем Москвы находится порядка 70% Запорожской области. Регион вошел в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума. При этом под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье. Временным административным центром российской части региона стал Мелитополь.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Генштаб Украины оттягивает с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков потерпеть неудачу. Он пояснил, что Запад вложил колоссальное количество денег в ВСУ и провал этого наступления ознаменует политическую смерть президента Украины Владимира Зеленского. По словам Рогова, второго шанса в контрнаступательной операции у Украины не будет.