Рогов объяснил, почему ВСУ не идут в контрнаступление Рогов: Украина оттягивает наступление из-за высоких рисков провала

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Генштаб Украины оттягивает с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков потерпеть неудачу, заявил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что Запад вложил колоссальное количество денег в ВСУ и провал этого наступления ознаменует политическую смерть президента Украины Владимира Зеленского. По словам Рогова, второго шанса в контрнаступательной операции у Украины не будет.

Режим Зеленского оттягивает с контрнаступлением, так как осознает высокие риски провала. Поражение в наступлении Зеленскому смерти подобно, как минимум политической. Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи, — считает Рогов.

Обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар ранее высказал мнение, что Зеленский не отдает приказ о начале контрнаступления по причине усталости граждан страны и ВСУ. Он также указал, что с помощью деловых поездок глава Украины «укрепляет долгосрочную поддержку Запада» и предоставляет серьезным посредникам возможность «не упустить свой шанс».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква до этого заявил, что Киеву не хватает оружия, чтобы начать контрнаступление. Он объяснил поездку Зеленского в Европу необходимостью пополнить арсеналы западными вооружениями.