В США рассказали, сколько времени продержится Украина Бывший военный разведчик США Шаффер: Украина не продержится до осени

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Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тонии Шаффер. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдержат российских ударов дольше лета, отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они [ВСУ] этого не выдержат, — подчеркнул Шаффер.

Бывший разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном итоге это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.

Если Киев сядет за стол переговоров до июля, ему удастся сохранить много человеческих жизней, считает эксперт.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы ВСУ атаковать в ДНР. На Соледаро-Артемовском направлении противник потерял личный состав и бронетехнику, рассказал он.